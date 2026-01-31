«L’Azienda Sanitaria smentisce in modo categorico la presunta restituzione alla Regione di fondi pari a 2,6 milioni di euro». L’Asp di Vibo interviene in maniera energica per rintuzzare quanto dichiarato dal comitato dei cargiver del Don Mottola Medical Center, che nei giorni scorsi aveva paventato la restituzione dei fondi assegnati al Vibonese con il Dca 302 del 2025 per innalzare i Livelli essenziali di assistenza.

«Non esiste alcun atto aziendale né alcun provvedimento regionale – scrive l’Asp in una nota - che disponga, menzioni o faccia riferimento alla restituzione delle somme indicate. La restituzione non è mai avvenuta e non è mai stata oggetto di alcuna procedura amministrativa. Le informazioni pubblicate non trovano riscontro in nessuna attività amministrativa dell’Azienda».