Il Comitato “San Bruno”, in vista del consiglio comunale aperto previsto per la giornata di domani, 18 gennaio, indetto dal sindaco Alfredo Barillari su richiesta dei consiglieri comunali di minoranza, avente ad oggetto l’allocazione delle Case della comunità, rimarca la propria posizione sulla questione. «Come già manifestato in passato – si legge in una breve nota stampa – il comitato ritiene che la Casa della comunità vada collocata fuori dal presidio ospedaliero San Bruno. Si spera infatti che nel consiglio comunale venga trovata una soluzione adeguata anche con il contributo del sindaco e della sua maggioranza che fino ad adesso non hanno assunto una posizione precisa sulla collocazione al di fuori dell’ospedale. Secondo il comitato, la collazione all’interno del presidio ospedaliero, potrebbe inficiare l’attuazione del Piano Scura e quindi impoverire il nosocomio dei servizi ospedalieri previsti». Il comitato, infine, invita tutta la cittadinanza a partecipare al consiglio comunale che si terrà nella Sala Chimirri, a partire dalle ore 16,30.

