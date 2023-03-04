Riaperti i termini del concorso in Medicina d'urgenza: ora ci sono nuovi ammessi e la data per le prove d'esame. Passi in avanti anche per Ginecologia, Oncologia e Patologia clinica

Passi in avanti per diversi concorsi pubblici in corso di svolgimento all’Asp di Vibo Valentia. L’obiettivo è quello di reclutare personale e far fronte all’annoso problema della carenza soprattutto di medici. Importanti novità riguardano in primis il concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia e medicina di accettazione e di urgenza, ossia per lavorare in Pronto soccorso – forse l’area più in difficoltà sotto il profilo della mancanza di camici bianchi. Un concorso bandito inizialmente a novembre 2021: allora nessuno si era presentato e così ad agosto 2022 sono stati riaperti i termini. Giunte sette domande, ne sono state ammesse solo tre ed ora l’Asp ha deciso di riaprire nuovamente i termini: «La Direzione Aziendale ritiene opportuno procedere ad un’ulteriore riapertura dei termini della procedura concorsuale in oggetto, al fine di scongiurare il rischio che la stessa possa essere, ancora una volta, infruttuosamente esperita», si legge nella delibera vergata dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano. Insomma, non ci si può permettere che i partecipanti siano pochi, che i vincitori decidano di rinunciare al posto (timore espresso in un’intervista proprio da Giuliano). Non ci si può permettere che quei tre posti rimangano vacanti. [Continua in basso]

Anche perché, è sottolineato nello stesso documento, «ad oggi persiste una grave carenza di personale medico nell’ambito della Chirurgia e Medicina di Accettazione e di Urgenza, considerata la mancata adesione alle varie procedure di reclutamento avviate nel tempo (tra le quali, l’indizione di avvisi per il conferimento di incarichi a tempo determinato o di incarichi libero professionali, aperti finanche alla partecipazione di professionisti iscritti al corso di formazione specialistica nella disciplina messa a concorso o in disciplina affine o equipollente)». Ad ogni modo, a distanza di una decina di giorni dalla riapertura dei termini abbiamo già gli ammessi alle prove d’esame (la delibera è in corso di definizione): si tratta di sette medici che si vanno ad aggiungere ai tre precedentemente ammessi. Le prove d’esame si terranno il prossimo 20 marzo. La commissione esaminatrice è composta da Vincenzo Natale (presidente), Luigi Renato Valenti, Domenico Minniti, Davide Matalone (segretario).

Quello per il Pronto soccorso non è l’unico concorso in ballo per la sanità vibonese. Nei giorni scorsi ne è stato bandito uno per reclutare quattro dirigenti medici – disciplina di Patologia Clinica da destinare ai laboratori analisi dell’Asp di Vibo Valentia. Anche in questo caso, la selezione è aperta pure agli specializzandi dal terzo anno in poi. In corso di svolgimento, poi, il concorso per due posti in Ginecologia ed ostetricia bandito lo scorso ottobre: l’Asp ha provveduto a nominare la commissione esaminatrice, che sarà guidata dal primario Carmelina Ermio. E c’è la commissione esaminatrice pure per il concorso finalizzato a reclutare un medico oncologo, indetto a novembre 2021: sarà presieduta dalla dottoressa Maria Grazia Arena.

LEGGI ANCHE: Ospedale di Vibo, l’Asp continua a bandire concorsi per la copertura dei posti vacanti

Vibo e la fuga dei medici dal Pronto soccorso, Giuliano: «Città poco appetibile e problema subculturale»

Medici cercasi, a Vibo ne servono 10 per il Dipartimento di emergenza urgenza: nuovo avviso dell’Asp