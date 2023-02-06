In seguito al sit in organizzato dal Comitato San Bruno, il commissario Giuseppe Giuliano fa delle precisazioni sull'atto aziendale recentemente adottato e dice: «Disponibili al confronto»

«Non si riescono a comprendere i motivi della protesta del “Comitato San Bruno” contro l’adozione del nuovo Atto aziendale da parte dell’Asp di Vibo Valentia». Inizia così la nota del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria Giuseppe Giuliano, in seguito al sit in organizzato dal Comitato serrese. Prosegue Giuliano: «Una semplice lettura del testo farebbe notare – rispetto al vigente atto aziendale – il potenziamento del ruolo dell’ospedale di Serra San Bruno grazie all’aggiunta di sei strutture: una struttura complessa di Geriatria e ben tre nuove strutture semplici a valenza dipartimentale (quali la Radiologia, l’Anestesiologia, la Chirurgia ambulatoriale); sono previste, altresì, due nuove strutture semplici: Cardiologia e Neurologia. Si aggiunge l’istituzione di un Dipartimento funzionale interaziendale area medica post acuzie riabilitazione interamente dedicato al presidio ospedaliero di Serra. Tutto questo per far diventare attrattivo l’ospedale di Serra per nuove professionalità di dirigenti medici, nell’ottica di una valorizzazione del nosocomio stesso e del riconoscimento della sua importanza strategica. La direzione aziendale – conclude Giuliano – è disponibile a ogni confronto “istituzionale” che non abbia un significato “diverso” di quello della difesa del diritto alla salute dei serresi».

