Imminente l'avvio dell'Aggregazione funzionale territoriale (Aft). Coinvolti nel progetto 15 dottori, 2 infermieri e 2 amministrativi. Il coordinatore Arena: «Garantirà una risposta efficiente ai bisogni di salute della popolazione»

«A Serra San Bruno prende il via una vera e propria rivoluzione nel campo della sanità pubblica. Dal 16 settembre 2025 sarà infatti operativa l’Aggregazione funzionale territoriale (Aft), una nuova forma di organizzazione della medicina generale che punta a garantire un’assistenza più continua, integrata e capillare alla popolazione». La novità è ufficializzata dal coordinatore Francesco Arena.

Entrando nel dettaglio, spiega: «Le Aft rappresentano un modello innovativo, fondato sulla collaborazione strutturata tra i medici di medicina generale, che operano nei propri ambulatori oppure all’interno di una sede unica condivisa. L’obiettivo è chiaro: potenziare l’assistenza territoriale, migliorare la presa in carico dei pazienti e alleggerire la pressione sui pronto soccorso, promuovendo una medicina di iniziativa e prevenzione».

Un servizio continuo e gratuito

Il coordinatore Arena fa presente: «L’Aft di Serra San Bruno garantirà l’accesso alle cure primarie dalle ore 8 alle ore 20, cinque giorni su cinque, offrendo una risposta più organizzata ed efficiente ai bisogni di salute dei cittadini residenti da Capistrano a Nardodipace e oltre». Coinvolti 13 medici di medicina generale, 2 medici di continuità assistenziale, 3 infermieri e 2 amministrativi, a pieno regime, che «metteranno a disposizione della comunità competenze, professionalità e sensibilità, per un’assistenza efficace e realmente vicina alle persone».

Cosa sono le Aft

Le Aggregazioni funzionali territoriali rappresentano uno strumento strategico per rafforzare la medicina territoriale, migliorare la gestione delle cronicità, ridurre gli accessi inappropriati al pronto soccorso, promuovere la continuità assistenziale e il lavoro in team.

«Il nuovo modello si fonda sulla collaborazione, integrazione e responsabilizzazione dei professionisti, che condividono protocolli, informazioni cliniche e obiettivi comuni. Il tutto in un’ottica di medicina di prossimità, sempre più attenta alle reali esigenze del territorio», si legge ancora nel comunicato stampa.

«Sanità più vicina ai cittadini»

L’impegno del referente responsabile Arena e del personale coinvolto porterà all’attivazione dell’Aft in piazza Nenni a Serra San Bruno: «È un segnale concreto di cambiamento con l’auspicio di poter garantire una sanità più moderna, accessibile, strutturata e umana, dove il paziente è al centro di un sistema di cure coordinate e continuative», si sottolinea nella nota stampa. Parole di ringraziamento sono state formulate all’indirizzo dei commissari Raffaele Bava, M. Dolores Passante e le istituzioni coinvolte nella realizzazione del progetto.