Conferito dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia l’incarico, su proposta del direttore della Struttura complessa di oculistica dell’ospedale civile “Jazzolino” del capoluogo, l’incarico professionale di alta specializzazione al dottore Armando Parise, in possesso della prevista anzianità di servizio. La durata dell’incarico è di anni cinque, con decorrenza dall’1 febbraio prossimo. La retribuzione complessiva di posizione collegata allo stesso «è quella prevista dall’accordo sulla retribuzione di posizione e di risultato del personale della dirigenza sanitaria sottoscritto con le organizzazioni sindacali. Il conferimento sarà formalizzato mediante stipula di contratto individuale di lavoro che integra il contratto di costituzione rapporto di lavoro e ne definisce tutti gli aspetti, precisando che la mancata accettazione dell’incarico e l’inosservanza a sottoscrivere il contratto individuale comporta l’impossibilità di formalizzarne l’attribuzione». [Continua in basso]

L’ufficialità dell’incarico è arrivata con delibera del commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano, il quale, ad aprile dello scorso anno, aveva chiesto ai direttori delle Strutture complesse di proporre gli incarichi professionali di base, gli incarichi di altissima professionalità, di alta specializzazione e di consulenza. Preso atto, dunque, della proposta del direttore dell’Unità operativa di oculistica dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia di affidare, «dopo attenta valutazione dei curriculum vitae dei dirigenti medici in servizio presso la predetta Unità operativa», l’incarico di alta specializzazione al dottore Armando Parise, considerato il diritto di ogni dipendente a ricoprire un incarico secondo il distinguo operato dalla vigente normativa, il commissario Giuliano ha valutato «positivamente» la suddetta proposta del direttore dell’Unità operativa di oculistica, ordinando così di affidare l’incarico di alta specializzazione al dottore Armando Parise.