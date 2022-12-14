Istituiti dei pullman che da Serra San Bruno e dai paesi vicini partiranno venerdì mattina alle ore 8:30 (Serra) ed alle 8:45 (Brognaturo) alla volta di Catanzaro

«Unità e partecipazione. In vista del sit-in previsto alla Cittadella regionale per venerdì prossimo, dove manifesteremo tutto il nostro dissenso circa le sorti del nosocomio di Serra San Bruno, dimenticato dalla politica sanitaria regionale e dall’Asp di Vibo Valentia, chiamiamo a raccolta tutti quanti credono che la sanità sia un bene comune da garantire ad ogni uomo in quanto tale. Questo rappresenterà l’inizio di tutta una serie di manifestazioni ed incontri aventi come minimo comune denominatore la restituzione di un ospedale di montagna cosi come previsto dalla legge e la garanzia che i livelli essenziali di assistenza vengano ripristinati anche nel comprensorio delle Serre, dove non può e non si deve morire per mancanza di servizi sanitari». Lo affermano on modo congiunto Giuseppe Zangari e Gregorio De Caria, rappresentanti del “Movimento Serra al Centro”. [Continua in basso]

«Dove si è scelto di smantellare l’unico ospedale presente sul territorio – aggiungono i due – senza tenere conto della richiesta di salute dei cittadini, dove il diritto alla salute viene calpestato ogni giorno dall’inefficienza burocratica da un lato e da scelte politiche scellerate dall’altro. Fino a pochi giorni fa alla nostra rivendicazione di sanità la politica regionale e l’Asp di Vibo Valentia hanno risposto con un valzer di contentini senza alcun contenuto reale, adesso è il momento di rappresentare nelle sedi decisionali il nostro disappunto e la nostra protesta. Occorre, dunque – si fa notare – una presa di posizione forte che sappia mettere alle porte le bugie elettorali e le complicità che di mese in mese hanno portato a questo disastro, per questo la nostra arma sarà la nostra presenza. E’ per questo che insieme a tutti gli altri movimenti nati e presenti sul territorio che hanno come obiettivo la tutela sella salute e dell’ospedale “San Bruno”, abbiamo pensato di istituire dei pullman che da Serra San Bruno e dai paesi vicini partiranno venerdì mattina alle ore 8:30 (Serra) ed alle 8:45 (Brognaturo) alla volta di Catanzaro dove chiederemo che una delegazione venga ricevuta dal commissario alla sanità e presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, al quale sottoporremo le richieste di tutti i liberi cittadini che saranno presenti per difendere la dignità e il rispetto civico che attualmente sentiamo calpestati da atti scellerati che non sono degni di un popolo civile come il popolo del territorio delle Serre calabre. Lasciamo da parte ogni colore politico – concludono Zangari e De Caria – e marciamo uniti vero un bene comune, quello del ripristino della sanità nel comprensorio montano delle Serre, uniti si vince».

LEGGI ANCHE: Un sit in alla cittadella regionale per difendere l’ospedale di Serra San Bruno

Ospedale di Serra: dal comitato “San Bruno” malcontenti nei confronti dell’Asp

Serra, in arrivo dei fisioterapisti per il nosocomio montano. Soddisfatto il sindaco