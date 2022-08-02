Chiunque vorrà effettuare un controllo potrà farlo ogni lunedì previa prenotazione

Nell’ospedale di Nicotera da ieri è attivo il servizio di reumatologia. Circa due mesi fa il sindaco Giuseppe Marasco aveva annunciato che sarebbero stati attivati quattro ambulatori specializzati (oculistica, otorinolaringoiatria, ginecologia e reumatologia). Ieri proprio quello di Reumatologia ha preso finalmente vita nel nosocomio nicoterese. Chiunque volesse effettuare una visita, previa prenotazione, potrà farlo ogni lunedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 con il dottore Davide Sciortino. Un piccolo passo in avanti per assicurare dei servizi sanitari ad un territorio che li aspetta da tempo.