Il comitato ed il sindaco Alfredo Barilari dinanzi alla sede della Regione Calabria per chiedere risposte sul futuro del presidio sanitario

Una delegazione del comitato San Bruno, affiancata da alcuni rappresentanti istituzionali, sta inscenando un sit-in di protesta davanti alla sede della Regione Calabria a Catanzaro per chiedere risposte sul futuro dell’ospedale di Serra San Bruno. In particolare, il comitato e i rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barilari, sollecitano la riconversione dell’ospedale in presidio di zona disagiata e di montagna come previsto dal Piano Scura, e quindi con annessi servizi e personale medico ed infermieristico. Alle ore 8 alcuni autobus sono partiti da Serra verso la sede della giunta regionale. Un altro mezzo è partito alle 8.30 da Brognaturo per raggiungere il capoluogo di Regione.

