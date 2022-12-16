Tutti gli articoli di Sanità
Una delegazione del comitato San Bruno, affiancata da alcuni rappresentanti istituzionali, sta inscenando un sit-in di protesta davanti alla sede della Regione Calabria a Catanzaro per chiedere risposte sul futuro dell’ospedale di Serra San Bruno. In particolare, il comitato e i rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barilari, sollecitano la riconversione dell’ospedale in presidio di zona disagiata e di montagna come previsto dal Piano Scura, e quindi con annessi servizi e personale medico ed infermieristico. Alle ore 8 alcuni autobus sono partiti da Serra verso la sede della giunta regionale. Un altro mezzo è partito alle 8.30 da Brognaturo per raggiungere il capoluogo di Regione.
