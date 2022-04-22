Alfredo Barillari assicura che «l’attenzione verso la sanità resterà alta senza strumentalizzazioni, e coinvolgendo costantemente la popolazione sugli sviluppi»

«Sono stati attivati altri 3 posti letto nel reparto di Medicina Interna dell’ospedale “San Bruno”. Il totale, al momento, è di 18 posti in medicina interna e 8 in lungodegenza, più 2 riservati al day hospital». Lo rende noto il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, il quale spiega che «l’ampiamento è stato reso possibile anche grazie all’arrivo di una nuova infermiera, originaria di Nardodipace, alla quale vanno gli auguri di buon lavoro. Arrivare ad avere una capacità di 26 postazioni totali (tra Medicina Interna e Lungodegenza), era tra i punti discussi con il personale medico, il commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano e il presidente della commissione sanità della Regione Calabria Michele Comito, nell’incontro del febbraio scorso organizzato presso l’ospedale». [Continua in basso]

Detto questo il primo cittadino fa poi presente che «con altre risorse di personale è possibile arrivare a un totale di 28 posti. Credo sia giusto sottolineare, inoltre, l’impegno che medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero, esprimono quotidianamente nel loro lavoro. È con il confronto fra tutte le parti che si possono fare piccoli passi in avanti volti al miglioramento. L’attenzione verso la sanità resterà alta – conclude Alfredo Barillari – senza strumentalizzazioni, e coinvolgendo costantemente la popolazione sugli sviluppi».