L'ex consigliere regionale nei confronti del management aziendale vibonese: «Presa in giro un'intera comunità oltre le istituzioni che la rappresentano»

In una nota stampa il dirigente regionale del partito democratico e già consigliere regionale della Calabria Luigi Tassone, interviene sulle recenti proteste a difesa dell’ospedale di Serra San Bruno. «Presi probabilmente dalla frenesia di placare una legittima protesta che parte dal basso, portata avanti con grande determinazione dal comitato San Bruno, i vertici dell’Asp di Vibo continuano a prendere in giro un’intera comunità oltre che le istituzioni che la rappresentano. È di ieri, infatti – prosegue Tassone – la delibera dell’Asp di Vibo con la quale si dà mandato ai tecnici per definire i lavori necessari per poter allocare 6 posti letto di recupero e riabilitazione presso il primo piano dell’ospedale “San Bruno”. Detta così la notizia, sembrerebbe anche una buona cosa – prosegue il dirigente regionale del Pd – quasi trionfalistica. Ma difronte a tale delibera non posso tacere per onestà intellettuale di chi conosce fino in fondo i fatti e per amore di un territorio a cui dedico, con tutti i limiti umani, tutte le mie energie e la mia azione politica». [Continua in basso]

Ciò detto, ha proseguito Tassone «è doveroso fare alcune precisazioni al fine di ricostruire i fatti e mettere in evidenza l’ennesima presa in giro dei vertici dell’Asp, che spero non abbia avuto l’avallo consapevole del sindaco di Serra San Bruno. Il DCA 64 del 2016 prevede per l’Ospedale di Zona disagiata di Serra San Bruno ben 20 posti letto destinati a recupero e riabilitazione. A seguito di tale decreto, – ha precisato – su continue insistenze dei sindaci del comprensorio, comprese quelle del sottoscritto in qualità di sindaco pro tempore, l’Asp di Vibo procedeva a conferire incarico ad un professionista per la progettazione di un reparto di recupero e riabilitazione, compresa la realizzazione di una palestra all’uopo destinata.

A seguito della realizzazione di tale progetto, che esiste nella sua interezza, non si continuano tutt’ora a capire i motivi del perché non siano mandati in appalto i lavori necessari, così come invece è stato fatto per il reparto di lungodegenza». Questi i fatti, ha aggiunto Luigi Tassone «rispetto ai quali non temo smentire da chi pensa di poter offendere l’intelligenza di un popolo che vive già i disagi di una zona interna di Calabria. Alla luce di quanto sopra esposto, la delibera emanata ieri è irrispettosa di quanto stabilito dal DCA 64 e quindi non tiene, tra l’altro, conto delle indicazioni di una norma superiore. Si tratta insomma di un giochino attraverso il quale si vuole gettare fumo negli occhi ad una comunità che magari non conoscendo fino in fondo i fatti, potrebbe pensare ad una buona notizia. Per tale ragione nei prossimi giorni investirò di quanto sta avvenendo le massime istituzioni regionali del mio partito e il segretario regionale Nicola Irto al fine di valutare le azioni da intraprendere nei confronti di chi continua a pensare che la sanità possa essere gestita in questo modo».

LEGGI ANCHE :Riabilitazione ospedale di Serra: dei venti posti previsti l’Asp ne realizza solo sei. Non ci sono fondi

Rilancio dell’ospedale di Serra, una delegazione di sindaci ricevuta alla Regione

Serra, si rafforza l’ambulatorio di chirurgia, soddisfatti Barillari e Calabretta: «Fare squadra»

