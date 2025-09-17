«A smentita delle affermazioni fatte da Conte e Tridico sul presidio ospedaliero di Soriano, oggi capt (Centro di assistenza primaria territoriale) e attualmente in fase di ristrutturazione, condizione che comporta com’è naturale che sia alcune criticità temporanee, è doveroso sottolineare come il presidio offra comunque un'ampia gamma di servizi specialistici per la gestione delle patologie croniche. È quanto afferma il dottor Francesco Arena, responsabile regionale Sanità per Idm, a seguito delle dichiarazioni del candidato governatore e del leader del M5s accolti nelle scorse ore nel Vibonese. In particolare, il dottor Arena replica alle affermazioni inerenti lo smantellamento progressivo della sanità locale con particolar riguardo al San Domenico.

Gli ambulatori disponibili

Arena fa presente: «Gli ambulatori disponibili includono: Cardiologia: uno specialista è presente tutti i giorni, con un secondo cardiologo disponibile due volte al mese, Pneumologia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia, Neurologia, Urologia, Allergologia, Reumatologia, Oculistica, Geriatria, Dermatologia, Endocrinologia, Ortopedia, Nefrologia, Servizio ecografie, Servizi di base e assistenza».

Con riferimento alle cure primarie e assistenza infermieristica, «l'Aggregazione funzionale territoriale (Aft) garantisce la presenza di medici di medicina generale e di un ambulatorio infermieristico». A ciò si aggiungono: «Guardia medica: disponibile nelle ore notturne; punto prelievi aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Per il 118 è presente una postazione del servizio di emergenza».

Tra i servizi specializzati: «Screening oncologici: per pap test e sangue occulto nelle feci.

Consultorio: una ginecologa e una psicologa sono disponibili una volta a settimana.

una ginecologa e una psicologa sono disponibili una volta a settimana. Odontoiatria: oltre all'attività ambulatoriale su prenotazione cup, offre il progetto "Pness" con il supporto di una psicologa per le fasce più disagiate.

oltre all'attività ambulatoriale su prenotazione cup, offre il progetto "Pness" con il supporto di una psicologa per le fasce più disagiate. Riabilitazione : fisioterapisti sono disponibili mattina e pomeriggio, con un fisiatra presente due volte al mese.

: fisioterapisti sono disponibili mattina e pomeriggio, con un fisiatra presente due volte al mese. Servizio vaccinazioni : aperto due volte a settimana.

: aperto due volte a settimana. Ufficio cup: aperto tre volte a settimana.

aperto tre volte a settimana. Sportello Pua: aperto ogni lunedì, gestisce anche l'accettazione delle richieste per i presidi (es. pannolini).

aperto ogni lunedì, gestisce anche l'accettazione delle richieste per i presidi (es. pannolini). Farmacia ospedaliera: è presente un magazzino che fornisce gli altri ospedali».

Infine l’esponente Idf rileva: «Il fiore all'occhiello del presidio ospedaliero è la sua rsa pubblica dell’Asp di Vibo. Si tratta di un reparto unico, gestito interamente da personale infermieristico. Questa struttura funge da progetto pilota per il nuovo ospedale di comunità e mette a disposizione 20 posti letto dedicati a pazienti cronici di età superiore ai 65 anni. Finita la ristrutturazione rimarrà sempre capt (purtroppo) sia se dovesse vincere Tridico che Occhiuto. Il tutto – conclude - è successo negli ultimi 15/20 anni».