Il vertice si è ritenuto indispensabile per affrontare le problematiche legate alla struttura sanitaria privata ormai da tempo di tanti servizi che ne facevano un nosocomio d'eccellenza per il territorio

Sui progetti previsti per il nosocomio dell’entroterra vibonese, destinato a diventare “Casa della salute”, si è discusso questa mattina all’interno della struttura sanitaria di Soriano Calabro, dove, il commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Giuliano, su invito del comitato civico per l’ospedale dell’Alto Mesima, ha fatto il punto della situazione alla presenza dei consiglieri regionali Raffaele Mammoliti (Pd), Antonio Lo Schiavo (LP) del presidente della Commissione sanità della Regione, Michele Comito, dei sindaci di Sorianello e Pizzoni, Sergio Cannatelli e Vincenzo Caruso e dell’ex primo cittadino di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, intervenuto in qualità di rappresentante di Aft (Aggregazione funzionante territoriale). Dall’incontro sono emerse diverse criticità che da tempo investono la struttura sanitaria: dalla situazione della Rsa, agli ambulatori da attivare, passando per il reparto Dialisi, infatti, i punti affrontati durante la riunione sono stati parecchi. [Continua in basso]

L’ex ospedale “San Domenico” è riconosciuto come “Casa della salute”, tuttavia, secondo ciò che è emerso dall’incontro, non vi è personale in numero sufficiente, non vi sono strumenti, né tanto meno ambulatori adeguati alle esigenze del territorio. Pertanto, il vertice è servito non soltanto a fare il punto della situazione ma anche capire come e in che modo si possono innanzitutto implementare le ore dei medici e poi anche procedere all’invio di strumentazioni adeguate. Tra l’altro, nella medesima struttura sanitaria, dovrebbe esserci la sede dell’Aft (Aggregazione funzionate territoriale) che vede impegnati i medici nell’espletare un primo filtro sul posto evitando che i pazienti con codici bianchi si riversino tutti al Pronto soccorso di Vibo Valentia, intasandolo, come spesso ormai avviene.

“Il discorso – ha commentato Raffaele Mammoliti – è stato incentrato su come questi servizi si potranno integrare nel momento in cui il nosocomio sorianese sarà destinato – come da apposito piano operativo della medicina del territorio – a diventare Ospedale di Comunità. Da parte sua, il commissario Giuliano si è dichiarato disponibile a venire incontro a tutte le richieste avanzate dai presenti. Per quanto mi riguarda – ha concluso l’esponente dem – non è più possibile attendere e pertanto bisogna incrementare in termini di strumenti, ambulatori e personale l’ospedale sorianese e, pertanto, da parte mia e degli altri colleghi consiglieri l’impegno a verificare e vigilare sulla disponibilità manifestata dal commissario Giuliano”.

La struttura di Soriano “deve gradualmente riprendere il ruolo d’importanza strategica che ha rivestito nel sistema sanitario locale”, ha spiegato Antonio Lo Schiavo, il quale ha chiesto “impegni concreti” all’Azienda sanitaria “affinchè i provvedimenti e gli interventi che vengono prontamente espressi non restino solo su carta”. Di incontro proficuo hanno parlato i sindaci Cannatelli e Caruso, e il rappresentante di Aft, Bartone, secondo i quali il vertice sarebbe stato positivo per affrontare le criticità quanto gli interventi da realizzare a stretto giro. Le parti si sono dunque date un cronoprogramma la cui tappa importante sarà quella di gennaio in cui si svolgerà un altro vertice per verificare se gli impegni presi dal manager dell’Asp saranno stati o meno rispettati.

