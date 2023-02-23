L'Azienda sanitaria continua a essere impegnata nella difficile opera di reclutamento di personale sanitario per diversi reparti in cui è particolarmente sentita la carenza di organico

Tra assunzioni ufficiali e bandi di concorso, l’Azienda sanitaria di Vibo Valentia continua a essere impegnata nella difficile opera di reclutamento di personale sanitario. Cosa non semplice quando ai bandi sono più le persone che declinano, o addirittura neanche partecipano, anziché quelle che lo fanno e accettano. Come nel caso del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Alla fine, infatti, soltanto un medico si è presentato ed ha accettato l’incarico: il dottor Rosario Privitera. [Continua in basso]

Eppure la figura dell’anestesista è tra le più richieste proprio perché fondamentale, e non solo per gli interventi chirurgici. Ma in seno all’Asp continua a persistere una marcata carenza. Il territorio di Vibo Valentia risulta, a quanto pare, poco appetibile per diversi, molti medici e quanto avvenuto con quest’ultimo bando è emblematico. Nel frattempo, il commissario straordinario Giuseppe Giuliano ha firmato una

delibera con la quale procede al conferimento di incarico di alta specializzazione al dottor Daniele Dignitoso, in possesso della prevista anzianità di servizio, accordando la proposta avanzata dal direttore del Pronto soccorso e Medicina d’Urgenza, Vincenzo Natale. La durata è di cinque anni e il sanitario prenderà servizio nella nuova postazione il prossimo 1 marzo.

Infine, l’Azienda sanitaria ha indetto un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di Tecnici sanitari di Radiologia Medica, a seguito della scadenza del contratto di affidamento di servizi siglato a suo tempo con la Società “C&S Consulenza e Selezione” relativamente alle attività amministrative legate all’espletamento della procedura concorsuale in questione.

