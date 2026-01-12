Interessati da spostamenti e potenziamento dei posti letto anche Medicina, Chirurgia e Ortopedia. La decisione dei commissari straordinari dopo un sopralluogo nell’ospedale

Riorganizzazione dei reparti dell’ospedale Jazzolino per fronteggiare l’aumento degli accessi al Pronto soccorso e quindi dei pazienti in attesa, anche a causa del picco influenzale in corso. Lo hanno disposto i commissari straordinari che guidano l’Asp di Vibo Valentia, a seguito di un sopralluogo effettuato in queste ore nell’ospedale cittadino.

«In coerenza con quanto previsto dalla programmazione della rete ospedaliera (DCA n.78/2024) e con l’obiettivo di garantire una risposta tempestiva ed efficace ai bisogni assistenziali della popolazione, la Commissione Straordinaria ha disposto l’attivazione, già dal prossimo weekend, di una serie di interventi organizzativi che si protrarranno fino al mese di marzo», si legge in una nota diffusa dal portavoce del presidente della Regione Calabria e commissario ad acta, Roberto Occhiuto.

Le misure riguarderanno il potenziamento e la riorganizzazione dei posti letto nelle diverse unità operative, secondo il seguente assetto:

- Medicina: spostamento del reparto nei giorni del 17-18 gennaio con 16 posti letto di degenza ordinaria (+ 2 posti letto ordinari rispetto ad oggi), 2 posti di Day Hospital e successivamente 3 posti letto di terapia sub-intensiva ai sensi del DL 34/2020.

- Cardiologia: spostamento del reparto con 8 posti letto di degenza ordinaria, 1 posto di Day Hospital e 8 posti letto di UTIC.

- Ortopedia: spostamento del reparto con incremento dei posti letto ordinari di 6 unità per un totale di 14 posti letto ordinari più due posti di Day Surgery.

- Urologia: spostamento del reparto all'interno dell'ospedale Jazzolino con 8 posti letto di degenza ordinaria più due posti di Day Surgery.

«Queste azioni – prosegue la nota – sono finalizzate a migliorare la capacità ricettiva dell’Ospedale, ridurre i tempi di attesa in Pronto Soccorso e assicurare un percorso assistenziale più fluido e appropriato per tutti i pazienti. A breve saranno ampliati anche gli spazi del Pronto Soccorso con l'inclusione nelle pertinenze della cella del detenuto e del posto fisso di polizia andando cosi a ridurre il fenomeno della presenza di barelle nei corridoi».

La Commissione straordinaria annuncia inoltre che «continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro clinico-epidemiologico e l’efficacia delle misure adottate, mantenendo il massimo impegno nel garantire qualità, sicurezza e continuità delle cure».