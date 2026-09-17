In corso la manifestazione annunciata nei giorni scorsi dalle associazioni in difesa degli ospedali della provincia. Presenti anche alcuni sindaci
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I comitati vibonesi in difesa della sanità pubblica sono arrivati nel piazzale della Cittadella regionale, dove è in corso una manifestazione per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle disfunzioni dell’assistenza sanitaria nella provincia di Vibo Valentia.
Una croce portata in spalla per evidenziare simbolicamente la condizione in cui versa la sanità locale, mentre alcuni dei partecipanti hanno indossato delle catene.
«Chiediamo una sanità degna di questo nome», è la richiesta avanzata dai comitati promotori dell’iniziativa, arrivati alla sede della Regione per far sentire la propria voce e chiedere risposte sulle criticità che interessano il territorio vibonese.
Tra le contestazioni: la carenza di medici e infermieri, i duri carichi di lavoro cui è sottoposto il personale sanitario, la chiusura dell'emodinamica all'ospedale di Vibo Valentia.
Alla manifestazione è presente anche il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Tra i partecipanti anche Giuseppe Condello, da San Nicola da Crissa, e Antonio Lampasi, da Monterosso Calabro.