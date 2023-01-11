L’Azienda sanitaria provinciale vibonese sottoscrive una ulteriore convenzione per la durata di quattro anni

Sarà svolto all’interno delle strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia il tirocinio formativo e di orientamento per gli studenti che frequentano l’Accademia di psicoterapia della Famiglia, con sede in Roma. I vertici di Palazzo ex Inam hanno, infatti, approvato la convenzione con la stessa direzione dell’Accademia della capitale, finalizzata all’accoglienza e allo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento ai fini della specializzazione in psicoterapia dei propri studenti. La convenzione ha la durata di quattro anni e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi, con preavviso di almeno tre mesi. Il via libera alla approvazione della suddetta convenzione è arrivato con delibera (licenziata nella giornata di lunedì scorso) del commissario straordinario dell’Azienda sanitaria Giuseppe Giuliano. [Continua in basso]

«Gli allievi delle scuole in psicoterapia – si legge nella convenzione – sono tenuti ad effettuare un tirocinio suddiviso in almeno cento ore per ciascun anno di corso presso strutture pubbliche o enti privati accreditati con il Sistema sanitario nazionale, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza». Dal canto suo, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia «assicura all’interno dei propri servizi l’espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, con l’acquisizione – è scritto sempre nella convenzione – di documentate esperienze pratico-applicative. Nell’Azienda ospitante si erogano servizi in psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero di tre per ciascun anno».

