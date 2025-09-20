Potenziato anche il reparto di Ostetricia e Ginecologia con l’acquisto di sette cardiotocografi computerizzati per monitorare contemporaneamente la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine

L’Asp di Vibo Valentia annuncia un importante passo avanti sul fronte dell’innovazione tecnologica e del miglioramento dei servizi sanitari. La Commissione straordinaria che guida l’azienda sanitaria ha comunicato l’imminente installazione di una Tac (Tomografia computerizzata) di ultimissima generazione a 256 strati con tecnologia spettrale, capace di garantire esami ad alta qualità in tempi ridotti e con una minore quantità di mezzo di contrasto.

Si tratta di un investimento finanziato con fondi Pnrr e frutto della collaborazione tra direzione strategica, provveditorato e radiologia. L’apparecchiatura consente esami particolarmente dettagliati in ambito cardiologico e neurologico. In cardiologia, ad esempio, è possibile studiare le arterie coronariche in una sola acquisizione della durata di circa 23 secondi, evitando spesso l’impiego di farmaci per ridurre la frequenza cardiaca. In neurologia, invece, i software dedicati permettono di elaborare mappe colorimetriche della perfusione cerebrale, utili nella diagnosi e nel monitoraggio delle patologie.

Non solo la Tac. L’azienda sanitaria ha reso noto anche il potenziamento dell’unità di Ostetricia e Ginecologia, che si è dotata di sette cardiotocografi computerizzati di ultima generazione, strumenti fondamentali per monitorare contemporaneamente la frequenza cardiaca fetale e le contrazioni uterine.

Nell’ambito del Programma nazionale “Equità nella salute” (Pnes), è stato inoltre acquisito un riunito odontoiatrico destinato al complesso penitenziario di Vibo Valentia.

A breve, infine, è previsto l’arrivo di un arco AC cardiologico – una tecnologia di imaging radiologico mobile – e di una risonanza magnetica da 1,5 Tesla, capace di produrre immagini ad alta definizione del corpo umano.

Secondo la Commissione straordinaria, l’obiettivo resta quello di offrire ai cittadini servizi più moderni, sicuri ed efficienti, riducendo i tempi di risposta e migliorando la qualità delle cure.