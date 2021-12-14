Previste preselezioni e tre prove. I dettagli sono contenuti in una delibera a firma del commissario straordinario dell'Azienda sanitaria provinciale Maria Bernardi

Con delibera, l’Asp di Vibo Valentia, rende noto l’avvio di un concorso pubblico – per titoli ed esami – finalizzato alla copertura di ben 40 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere. I dettagli sono contenuti in una delibera a firma del commissario straordinario Maria Pompea Bernardi. I professionisti andranno a rimpolpare un settore considerato spina dorsale del sistema sanitario. La carenza di personale infermieristico, infatti, rappresenta una delle problematiche più gravi affrontante dagli ospedali, soprattutto in piena emergenza Covid-19. Criticità ataviche cui i vertici Asp stanno cercando di intervenire con nuove assunzioni. In quest’ultimo caso si prevedono contratti a tempo indeterminato, full time di 36 ore settimanali. [Continua in basso]

I requisiti del bando

Per accedere al concorso, l’Azienda sanitaria provinciale prevede requisiti generali (quali cittadinanza italiana salve equiparazioni, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati destituiti o dispensati da impiego in una pubblica amministrazione). Non vi sono limiti legati all’età.

In merito ai requisiti specifici viene richiesto: diploma di laurea di primo livello di infermiere ovvero diploma universitario di infermiere, iscrizione all’ordine professionale. Viene specificato che «i candidati in possesso di titoli di studio equiparati a quelli richiesti dal bando dovranno indicare gli estremi della normativa che ha conferito l’equipollenza al titolo di studio posseduto. Se -pertanto- il titolo è stato conseguito all’Estero dovrà essere indicata l’avvenuta equipollenza del titolo stesso richiesto ai fini dell’ammissione con quello italiano, comprovata dalla copia del Decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero». [Continua in basso]

Modalità di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire in forma telematica. Bisognerà accedere al sito aziendale dell’Asp Vibo, sezione concorsi, effettuare la registrazione utilizzando una email personale, ordinaria, non pec. Successivamente alla registrazione il candidato riceverà una e-mail sulla quale cliccare. Si aprirà il modulo della domanda da compilare. La domanda va compilata in tutti i suoi campi seguendo le istruzioni. A conclusione, l’aspirante riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro nonché una email con il file riepilogativo del contenuto della domanda. La firma autografata a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni in essa contenute avverrà in occasione della prima convocazione.

La documentazione da inserire

titoli di carriera

titoli accademici di studio

pubblicazioni e titoli scientifici

curriculum formativo e professionale

Documenti da allegare

documento di riconoscimento

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a 10 euro (non rimborsabile)

eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità. la sua percentuale e l’eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap.

Chi supera la preselezione dovrà presentare in occasione della prova scritta le pubblicazioni indicate nel curriculum in originale o in copia resa autentica con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Le prove d’esame di distinguono in tre passaggi:

prova scritta con la redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti scientifici,

con la redazione di un elaborato o soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti scientifici, prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche,

esecuzione di tecniche specifiche, prova orale che verterà su materie oggetto della prova scritta e quella pratica nonché sulla conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

L’Asp Vibo a caccia di personale

Continua così la ricerca di personale sanitario da destinare ai nosocomi del Vibonese. Già nei giorni scorsi, l’Asp aveva comunicato l’arrivo nelle strutture ospedaliere e sanitarie della provincia di Vibo Valentia di 12 nuovi infermieri e 6 operatori socio-sanitari da destinare all’implementazione dei percorsi Covid 19. Al contempo, per il Dipartimento di Psichiatria, l’Azienda sanitaria provinciale ha dato il via libera – tramite apposita delibera licenziata sempre dal commissario Bernardi – alla pubblicazione di un avviso pubblico per la copertura a tempo determinato, per un periodo di sei mesi prorogabili, di un posto da dirigente medico nel sopracitato dipartimento.