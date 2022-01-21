Sono stati 173 i tamponi effettuati in collaborazione con la Croce rossa Italiana. L’assessore La Fortuna: «Famiglie, Asp e dirigente scolastico tempestivamente informati»

Sei bambini positivi su centosettantatré sottoposti a tampone. È l’esito dello screening gratuito che l’amministrazione comunale di Sant’Onofrio, su impulso dell’assessore Rossana La Fortuna, ha tenuto stamani a beneficio della popolazione scolastica.

Lo screening si è svolto grazie alla Croce rossa italiana e al supporto dei volontari del servizio civile, oltre che del presidente del consiglio comunale di Sant’Onofrio Giuseppe Alibrandi e dei consiglieri comunali Annamaria Donato e Domenico Pileci. A coadiuvare le operazioni il dottor Amedeo Carchedi. «Le famiglie dei bambini risultati positivi – spiega l’assessore La Fortuna – sono state già informate. Così come i risultati sono stati comunicati tempestivamente sia all’Azienda sanitaria provinciale che al dirigente della scuola primaria e secondaria di primo grado di Sant’Onofrio».

L’assessore La Fortuna ribadisce pertanto l’impegno dell’amministrazione comunale che, nel pieno di questa nuova ondata pandemica, tiene alta la guardia monitorando il contagio e sollecitando la popolazione ad adottare tutti i protocolli necessari per contenere la diffusione del Covid 19, anche alla luce del dilagare delle sue varianti. Il Comune, pertanto, rilancia l’invito delle autorità sanitarie alla vaccinazione, unica arma efficace per contenere gli effetti del virus e ridurre l’ospedalizzazione. «È importante – chiosa l’assessore La Fortuna, che ringrazia quanti hanno sostenuto l’iniziativa – che la scuola non rimanga indietro e che i servizi essenziali, già duramente colpiti dalla pandemia, possano proseguire nel miglior modo possibile. Un grande atto di responsabilità e di forza, solo per il bene comune, ma soprattutto per la salute dei nostri bambini. Sono inoltre contenta che il servizio sia stato apprezzato dai genitori»