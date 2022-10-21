L'evento #giovanioltrelaSmsud nasce per informarsi, condividere e trasmettere buoni propositi dando la possibilità di partecipazione attiva

di R. G.



Le sedi regionali Aism Calabri e Sicilia hanno organizzato per le giornate di oggi, 21, 22 e 23 ottobre prossimi l’iniziativa #giovanioltrelaSmsud. Un weekend di informazione dedicato ai giovani con scelerosi multipla e loro amici, partner e familiari con il contributo di professionisti esperti, disponibili a rispondere a dubbi e domande. Dunque un momento di confronto per informarsi, condividere e trasmettere buoni propositi. L’esigenza, fanno sapere gli organizzatori in una nota, è quella di fornire una possibilità di partecipazione attiva anche a coloro i quali vivono una forte situazione di disagio data dall’impossibilità di spostarsi a lungo raggio dalla propria abitazione attraverso u coordinamento territoriale tra le diverse realtà esistenti. [Continua in basso]

Un confronto libero

All’evento possono prender parte tutti i giovani under 40 colpiti da sclerosi multipla, ognuno di questi, ha la possibilità di portare con sé un accompagnatore che sia egualmente under 40. Si parte di venerdì pomeriggio e termina la domenica post pranzo finale. Per la fase organizzativa, l’evento vede coinvolti giovani volontari AISM che dalla loro possono contare su ricercatori, neurologi, psicologi, fisiatri, infermieri, avvocati, provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà presso il “Tui Magic Life”, dove i partecipanti potranno confrontarsi e parlare liberamente di emozioni, paure e perplessità. Saranno molte le occasioni per permettere a chi lo desidera di condividere la propria esperienza e, ascoltando quella degli altri, avere informazioni e consigli utili. Il programma prevede momenti comuni, gruppi di confronto, laboratori teorici e sportelli informativi su diverse tematiche e non mancheranno occasioni di svago, relax e divertimento. L’evento è realizzato con il Patrocinio della Regione Calabria.