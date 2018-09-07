<p>Scadranno il prossimo <strong>10 settembre le iscrizioni al V convegno interregionale giovani,</strong> organizzato dai coordinamenti <strong>Aism</strong> Calabria, Sicilia e Campania nei giorni 19, 20 e 21 ottobre. <strong>L’appuntamento annuale,</strong> dedicato ai giovani con sclerosi multipla sotto i 40 anni e ad agli eventuali accompagnatori, si terrà al Tui Sensimar Resort, a <strong>Santa Domenica di Ricadi in in località Baia di Riaci.</strong> Al convegno saranno presenti <strong>numerosi esperti</strong> che affronteranno, in plenarie e in piccoli gruppi di discussione e confronto, diverse tematiche di interesse per i giovani con sclerosi multipla e chi sta loro vicino. Alcuni gruppi saranno seguiti da un moderatore, allo scopo di favorire lo scambio, il confronto e la condivisione delle singole esperienze. I<strong>l programma della tre giorni</strong> prevede anche momenti di svago e di sana aggregazione sociale. Si partirà il pomeriggio del <strong>19 ottobre</strong> con le aperture della mostra sui primi quattro anni del convegno e degli sportelli informativi, con spazi liberi di gioco e attività di laboratorio. In serata sono previste la cena e la festa a tema. Fitto anche il programma della seconda giornata, che, dopo i momenti di incontro sulla riabilitazione continuativa e le nuove tecnologie ed il pranzo, si concluderà con “l’aperitivo con i neuro” e la cena con animazione. <strong>Domenica 21,</strong> infine, ci si interrogherà sul come gestire la fatica e la stessa sclerosi multipla e sulle nuove terapie. Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il <strong>presidente nazionale dell’Aism Angela Martino, il vicepresidente Maria Grazia Anzalone, i neurologi Luca Prosperini </strong>(Ospedale San Camillo Forlanini di Roma)<strong> e Carmela Leone</strong> (Ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria). Per iscriversi basta compilare la scheda di adesione, disponibile nella sezione “prossimi appuntamenti” del sito www.aism.it/vibovalentia, da inviare tramite email a giovaniaismcalabria@ gmail.com. Per informazioni è possibile contattare la sezione provinciale <strong>Aism di Vibo</strong> Valentia, ai numeri telefonici 0963/331004 e 366/6623013. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28748"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>