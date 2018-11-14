L’Asp sostiene l’iniziativa del Lions e del Leo club. Gli esami saranno eseguiti nei Poliambulatori di Moderata Durant

Screening ecografico tiroideo gratuito per i cittadini vibonesi che non si siano mai sottoposti a controllo. E’ quanto offre sabato 17 novembre l’Asp di Vibo dalle ore 9.00 alle ore 13 nei Poliambulatori di Moderata Durant che ha patrocinato l’iniziativa dei Lions e del Leo club. Lo screening è in particolare rivolto a giovani dai 14 anni in su di entrambi i sessi e a donne in età fertile. Le prestazioni saranno eseguite senza prenotazione e fino ad esaurimento in base all’ordine di arrivo dei pazienti. Eseguiranno gli esami la dr.ssa Donatella Bellacoscia (Endocrinologa) e il dr Carlo Talarico (chirurgo endocrino).