Il Comitato di cittadini per l’ospedale dell’Alto Mesima, lamenta il cronico depauperamento di personale medico e degli strumenti sanitari

II “Comitato di cittadini per l’ospedale dell’Alto Mesima” ha chiesto ai Commissari del Comune di Soriano Calabro di affiancare la battaglia che lo stesso porta avanti da anni per la rinascita dell’ex nosocomio delle Preserre. Ricordando che «nel Pnrr la struttura è stata riconosciuta Ospedale di comunità (ricoveri di media lunghezza non superiori ai 30 giorni), Casa di comunità (con funzione di Hub rispetto alle altre case previste in provincia). Secondo il Comitato «Al momento, di estrema urgenza appaiono i seguenti punti: ripristino della dialisi, servizio sospeso per la mancanza di un medico, visto che ne occorrono almeno 2; acquisto macchinario per ambulatorio di oculistica, senza il quale è inutile la presenza del medico; apertura ambulatorio di Ginecologia, con la relativa attrezzatura per venire incontro a migliaia di donne costrette ai sevizi privati; ripristino del servizio di salute mentale, sospeso per il pensionamento di un medico e mai riattivato; attivazione dell’aggregazione funzionale territoriale (A.f.t.), con relativa concessione dei locali individuati presso la struttura sita in Soriano, che ovvierebbe alla mancanza di un Pronto soccorso, almeno per le diagnosi paragonabili ai codici bianchi e verdi». [Continua in basso]

Il presidente della commissione prefettizia, Vittorio Saladino, ha accolto la richiesta del Comitato: «Certamente la mancanza di medici specialisti nonchè delle macchine e strumenti sanitari necessari, vanno ad incidere negativamente sul diritto alla salute, per cui i cittadini si vedono costretti a ricorrere alla sanità privata, con costi non facilmente sopportabili. La progressiva spoliazione dei servizi sanitari sul territorio, per le carenze lamentate – ha proseguito – non rassicura le popolazioni interessate che temono una eventuale chiusura del presidio ospedaliero in un contesto territoriale già gravemente deficitario non solo sotto il profilo dei servizi socio-sanitari. Ciò posto, si attira la personale attenzione del Governatore della Calabria sulla necessità che l’ospedale di Soriano Calabro, con un bacino di utenti che include le popolazioni di numerosi Comuni, venga dotato del personale medico, compatibilmente con le risorse disponibili, nonchè dei macchinari indispensabili. Voglia, pertanto, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, cortesemente impartire le opportune disposizioni perchè si provveda a fornire l’ospedale di Soriano Calabro delle unità di personale medico mancanti, ma soprattutto dei mezzi occorrenti per la fornitura delle prestazioni sanitarie essenziali».

