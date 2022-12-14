L’attuale avvocato titolare Francesco Procopio è a tutt’oggi commissario straordinario presso l’Azienda ospedaliera di Catanzaro

Prorogato per ulteriori nove mesi, senza soluzione di continuità, conformemente a quanto disposto dalla direzione aziendale, l’incarico di sostituzione conferito all’avvocato Sabrina Caglioti per la direzione dell’Ufficio legale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. La proroga si intende, tuttavia, autorizzata facendo salvo il rientro prima della scadenza dei nove mesi dell’avvocato Francesco Procopio. L’incarico da parte dei vertici di Palazzo ex Inam di sostituzione a Sabrina Caglioti risale allo scorso febbraio. Il suddetto incarico le è stato attribuito per la durata di nove mesi, considerato il collocamento in aspettativa senza assegni, dell’avvocato Francesco Procopio, direttore della suddetta Struttura complessa. L’avvocato Sabrina Caglioti ha, dunque, fatto presente l’intervenuta scadenza dell’incarico di sostituzione, in quanto continua a perdurare il periodo di aspettativa fruito dall’avvocato Francesco Procopio, a tutt’oggi commissario straordinario presso l’Azienda ospedaliera di Catanzaro. [Continua in basso]

Da qui la richiesta da parte del direttore ad interim dell’Unità di gestione e sviluppo delle risorse umane e formazione dell’Asp Gianfranco Ielo al commissario straordinario Giuseppe Giuliano, il quale, con propria delibera commissariale (firmata anche dal direttore amministrativo aziendale Elisabetta Tripodi e dal direttore sanitario aziendale Matteo Galletta), ha provveduto in questi ultimi giorni a formalizzare la proroga dell’incarico all’avvocato Sabrina Caglioti per la durata di ulteriori nove mesi. Ricordiamo, infine, che Sabrina Caglioti, a fine ottobre scorso, ha lasciato l’incarico della direzione dell’Unità risorse umane, assunto ad interim, dopo quattro mesi e al suo posto il commissario straordinario dell’Asp ha proceduto a nominare – anche in questo caso ad interim in attesa di un sostituto – Gianfranco Ielo, attuale direttore dell’Unità operativa complessa Provveditorato, Economato e Gestione logistica e, come scritto prima, direttore ad interim dell’Unità di gestione e sviluppo delle risorse umane e formazione.

LEGGI ANCHE: Cardiologia Vibo, il responsabile va in pensione: reparto di nuovo senza primario e con pochi medici

Vibo e la fuga dei medici dal Pronto soccorso, Giuliano: «Città poco appetibile e problema subculturale»