Pazienti dirottati all’ospedale di Tropea e ambulanze sottratte al servizio di emergenza

Una sola Tac funzionante per un’intera provincia. Così è ridotta allo stato la sanità vibonese dopo che ieri anche la Tac di Serra San Bruno ha dato forfait. Le altre due, presenti all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, sono invece fuori uso da una settimana. Unica funzionante quella dell’ospedale di Tropea dove vengono dirottati i pazienti a bordo di ambulanze che vengono così sottratte agli interventi di emergenza. Ad occuparsi della manutenzione delle Tac e della loro riparazione è la stessa ditta che le ha fornite. Una Tac è fuori uso perché si è rotta una scheda elettrica, l’altra ha invece problemi al tubo principale e per ripararla occorrono circa 80mila euro. Intanto i pazienti aspettano ed i malumori crescono.

