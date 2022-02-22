Grida alla vergogna il consigliere regionale che questa mattina si è recato nella sede di Viale della Pace allestito all'interno del palazzetto dello sport

«È uno spettacolo indecoroso irrispettoso per operatori e pazienti che si devono vaccinare». Grida alla vergogna il consigliere regionale Raffaele Mammoliti che questa mattina si è recato all‘hub vaccinale di Viale della Pace allestito all’interno del palazzetto dello sport di Vibo Valentia. È qui che ogni martedì si eseguono le vaccinazioni per soggetti allergici. Che necessitano della presenza di un anestesista. Ed è qui che gli utenti sono costretti ad attendere il proprio turno: «In mezzo alla sporcizia e al freddo a causa delle porte divelte e dei vetri in frantumi» – denuncia il consigliere regionale che aggiunge: «In qualche punto la stanza è bagnata per via dell’acqua piovana che si infiltra dal tetto».

«Locali da chiudere»

Per Raffaele Mammoliti «bisogna immediatamente chiudere questo scempio e individuare immediatamente una soluzione alternativa».

Proprio nelle prossime ore il commissario straordinario dell’Asp vibonese Giuseppe Giuliano sarà audito in Commissione Sanità: «mi recherò a Reggio Calabria – fa sapere il consigliere – e chiederò un suo provvedimento per porre fine a questa situazione penosa».

Soggetti fragili al freddo

Anche perché «all’hub vaccinale ci sono anche anziani che attendono il proprio turno al freddo, in mezzo al pantano». Lo stesso Mammoliti si è messo in contatto sia con il referente sanitario aziendale Antonio Talesa che con il consigliere regionale Michele Comito, nella sua qualità di presidente della terza commissione sanità, per metterli al corrente della situazione. «Il dottore Comito mi ha garantito che si attiverà con immediatezza».