Il direttore della suddetta Unità Operativa dello Jazzolino, ha richiesto la sostituzione urgente per turn over di alcuni specialisti, di cui due già in pensione

Lo scorso dicembre il direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dello Jazzolino, ha richiesto la sostituzione urgente per turn over di tre dirigenti medici, di cui due già collocati in pensione negli anni 2021 / 2022 e un terzo in procinto di pensionamento nel prossimo mese di marzo. La direzione Aziendale sanitaria di Vibo Valentia, ha dunque disposto l’iter necessario per indire un concorso pubblico circa la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre dirigenti medici – Specialisti in Chirurgia Generale.

I dirigenti medici andati in pensione tra il 2021 e il 2022 sono Raffaele Pagano e Francesco Suraci, il collega, invece, che a marzo concluderà la propria attività professionale all’interno del reparto di Chirurgia Generale dello Jazzolino, è Giuseppe Maccarone. Attualmente, in forza all’importante Unità Operativa del nosocomio di Vibo Valentia vi sono: Franco Zappia, primario del reparto e i dirigenti medici Giovanni Petracca, Ivana Mileto, Francesco Plutino, Mariano Mazzeo, Francesco Mio, Antonietta Posterino, Fabrizio Silvaggio e Danilo Cafaro, quest’ultimo presta servizio anche all’ospedale di Tropea. La carenza di organico che investe l’intera struttura ospedaliera del capoluogo, ha indotto il commissario dell’Asp, Giuseppe Giuliano, a vagliare qualsivoglia soluzione per fronteggiare le criticità. Gli svariati tentativi di indire concorsi pubblici per reclutare personale a tempo indeterminato, sono effettivamente la prova. Ma la ritrosia di molti medici a intraprendere un percorso lavorativo nei nosocomi dell’azienda sanitaria del Vibonese, appare ormai evidente.

