L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia rafforza l’organico dedicato ai servizi per l’età evolutiva con l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre terapisti della neuro e psicomotricità. La decisione è contenuta nella delibera n. 248 del 15 maggio 2026, adottata dal commissario straordinario Angelo Vittorio Sestito, nell’ambito della procedura di reclutamento gestita da Azienda Zero.

Nel provvedimento si ricorda che è stata la commissione straordinaria alla guida dell’Asp che, a febbraio, ha chiesto ad Azienda Zero il reclutamento di tre terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

A seguito della richiesta avanzata dall’Asp vibonese, Azienda Zero ha comunicato «la disponibilità all’assunzione dei dottori Barbieri Francesco, Dottore Serena e Merlino Laura, risultati idonei nella graduatoria definitiva del concorso pubblico approvato dall’Asp di Reggio Calabria, nel dicembre del 2025.

Nella nota allegata alla delibera, firmata dalla dirigente della struttura complessa Gestione risorse umane di Azienda Zero, Laura Fondacaro, viene specificato che «Azienda Zero ha proceduto con la comunicazione agli idonei collocati in posizione utile, al fine di acquisire eventuale disponibilità all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato presso codesta Azienda». Subito dopo vengono riportati «gli esiti dei riscontri ricevuti ad oggi in ordine di idoneità», indicando i nominativi di Francesco Barbieri, Serena Dottore e Laura Merlino, «idonei nella graduatoria “Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 3 posti di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva - Area dei professionisti della salute e dei funzionari da assegnare alle UU.OO di questa Asp”».

Nel dispositivo finale l’Asp dispone «di procedere all’assunzione» dei tre, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La decorrenza delle assunzioni viene fissata «presumibilmente a decorrere dal 1° giugno 2026», mentre la spesa complessiva prevista per il 2026 «è pari ad € 70.455,00, per competenze, per oneri ed IRAP». Nel dettaglio, il documento quantifica «Competenze € 52.800,00 - Oneri € 13.950,00 - Irap € 3.705,00».

Il provvedimento ha ottenuto anche il «parere sanitario favorevole» del direttore sanitario aziendale Ilario Lazzaro.