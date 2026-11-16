VIDEO | Mentre la sezione provinciale dell’associazione ha trovato una nuova casa al centro commerciale Le Cicale, quella cittadina continua a utilizzare l'autoemoteca che viene posizionata in via Piazza d’Armi, nei pressi dello stadio. I donatori devono fare i conti con attese all'aperto e l'assenza di ambienti adeguati

Donare il sangue è un gesto di solidarietà che può salvare una vita. Ma chi sceglie di farlo dovrebbe poter contare anche su condizioni di accoglienza adeguate, senza essere costretto ad attendere all’aperto prima di sottoporsi al prelievo. È quanto accade a Vibo Valentia, dove le due realtà associative operano in condizioni diverse. L’Avis comunale non dispone infatti di una sede propria e organizza le raccolte attraverso un’autoemoteca che ogni lunedì mattina staziona in via Piazza d’Armi, nei pressi dello stadio Luigi Razza.

Nonostante l’attività svolta e la presenza di numerosi donatori, l’associazione comunale continua dunque a non avere locali a disposizione. Chi si presenta per donare deve attendere il proprio turno senza poter usufruire di una sala d’attesa o di ambienti dedicati all’accoglienza. Una situazione che, soprattutto quando i tempi si allungano o le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli, rende meno agevole l’esperienza dei volontari.

a Vibo Valentia, parliamo della situazione dell’Avis: se quella provinciale ha una nuova sede, quella comunale continua a utilizzare un’auto emotèca.

Una condizione diversa si registra nella sede dell’Avis provinciale, aperta lo scorso luglio all’interno del centro commerciale Le Cicale. Qui i donatori possono contare su ambienti attrezzati, con ambulatori, sala riunioni, servizi igienici, uffici e locali destinati alla raccolta del sangue. Nella struttura operano personale medico e infermieristico, le responsabili della sede provinciale e due volontarie del Servizio civile.

A raccontare la differenza tra le due modalità di raccolta è Saverio, donatore da circa venticinque anni, che si sottopone ai prelievi ogni quattro mesi. Lo abbiamo incontrato proprio nella nuova sede provinciale. «Vengo qui perché il camper non è una soluzione ottimale. È meglio stare in una sede accogliente, con tutti i servizi, piuttosto che in un mezzo», racconta.

Nella struttura delle Cicale le raccolte si svolgono il venerdì, a settimane alterne, dalle 8 alle 11.30. Spazi organizzati che consentono di accogliere i donatori e di svolgere le diverse attività associative in ambienti dedicati.

Sulla questione interviene anche la dottoressa Giovanna Aurora Corso, medico dell’Avis provinciale, già medico di medicina generale e oggi impegnata nel volontariato. «Piuttosto che non raccogliere le donazioni, ci arrangiamo anche con il camper», osserva, spiegando come l’autoemoteca rappresenti uno strumento necessario per sopperire alla mancanza di locali idonei, soprattutto nei diversi comuni del territorio.

Il medico sottolinea anche le caratteristiche della nuova struttura provinciale: «È una sede nuova, ben fatta, accogliente. Ci sono una bella sala per i convegni e tante sale. Funziona benissimo».

Resta il valore della donazione, al di là delle modalità e dei luoghi in cui viene effettuata. «Il dono più bello che possiamo fare è quello di donare qualcosa di noi», conclude il medico.