I due sanitari vincitori del precedente concorso pubblico hanno rifiutato l’incarico a tempo indeterminato. La nuova selezione messa in pedi dall’Azienda sanitaria prevede l’assunzione di sei medici specializzati

Non solo l’emergenza Covid 19. I vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia non devono, infatti, contrastare e gestire in questi intesi e drammatici giorni del nuovo anno soltanto gli effetti della quarta ondata pandemica, che pure nel Vibonese oramai dilaga nel numero dei contagi, ma anche la cronica carenza di personale medico-sanitario che da tempo sta mettendo in ginocchio diverse Unità operative. Un male atavico, triste e tutto ancora da risolvere, che oggi rischia di incidere in modo determinante sulla stessa sopravvivenza di diversi reparti ospedalieri. È il caso dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale civile “Jazzolino” del capoluogo. Qui, a causa proprio della carenza di medici, – stando almeno alle parole del commissario straordinario dell’Asp Maria Bernardi – sta diventando «impossibile garantire l’erogazione dei servizi essenziali» e, fatto ancora più grave, si rischia «una possibile chiusura del reparto». Ma non basta: sì, perché – come si leggerà più avanti – i due medici, vincitori del precedente concorso, hanno rifiutato l’incarico a tempo indeterminato. [Continua in basso]

Un nuovo bando pubblico

Per tale ragione un nuovo concorso è stato bandito per colmare quella che ormai viene definita «la grave carenza di personale». Lo scrive in modo netto e chiaro il commissario straordinario dell’Asp Maria Bernardi. Nero su bianco nella nuova delibera che autorizza proprio l’indizione di un nuovo bando pubblico per assumere sei medici specializzati in ortopedia e traumatologia e, dunque, da mettere in servizio nell’omonima Unità operativa dello “Jazzolino”. Il concorso bandito dall’Asp, per soli titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo indeterminato dei sanitari che avranno superato le prove.

Un passo indietro e il rifiuto dei medici vincitori di concorso

Il primo bando per reclutare medici ortopedici – concorso autorizzato, peraltro, dal Piano delle assunzioni per gli anni 2020 e 2021 – era stato bandito, con apposita delibera firmata dal commissario straordinario dell’Azienda di via Dante Alighieri, il 29 maggio del 2020. Ma la procedura concorsuale espletata poi il 27 agosto scorso si è conclusa negativamente, in quanto – scrive oggi Maria Bernardi nella delibera che autorizza il nuovo concorso – «gli unici due partecipanti e vincitori non hanno accettato l’assunzione a tempo indeterminato». Ma a quel concorso gli ammessi erano stati molti di più, soltanto che «nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti, su tredici candidati ammessi se ne sono presentati semplicemente due», i quali hanno eseguito le relative prove (che hanno superato) in un unico giorno: la commissione ha quindi stilato la graduatoria di merito, ha redatto il verbale, poi approvato dal commissario Maria Bernardi. E i due sanitari – che sono ancora al quinto anno della scuola di specializzazione – erano stati pertanto assunti a tempo indeterminato. Tranne, poi, dover prendere atto del netto rifiuto da parte degli interessati. Che hanno girato le spalle e sono andati via. [Continua in basso]

La necessità di coprire i posti

Va da sé quindi che, anche in virtù di tali rinunce, «non è stata colmata la grave carenza di personale medico dell’Unità operativa di ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Vibo Valentia, rendendo in tale modo impossibile garantire l’erogazione dei servizi essenziali e paventando una possibile chiusura del reparto». Per evitare, pertanto, un simile scenario, è necessario – scrive infine il commissario straordinario dell’Asp – coprire i posti autorizzati, procedendo all’indizione di un nuovo concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti da dirigente medico specializzato in ortopedia e traumatologia».

LEGGI ANCHE: Sanità, anestesisti cercasi: su nove posti solo uno è stato coperto. L’Asp di Vibo pubblica un nuovo bando

LEGGI ANCHE: Sanità Vibo, l’Asp continua a cercare medici: bando per tre assunzioni in Radiologia

LEGGI ANCHE: Asp di Vibo, bando pubblico per Nefrologia e Dialisi: nessun medico accetta l’incarico