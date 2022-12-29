Il commissario Giuliano spiega che da parte del management «è stato riscontrato l’oggettivo e specifico interesse per l’Azienda sanitaria provinciale ad aderire all’associazione»

Rappresentare le Aziende sanitarie nei rapporti con lo Stato e con le Autonomie locali per l’integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali, individuare le linee di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti associati; promuovere iniziative di studio e di attivazione di organismi di assistenza tecnico- giuridica agli associati. Soni questi, in sintesi, i motivi che hanno spinto l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia a sottoscrivere una convenzione con la Federsanità Anci – Federazione delle Aziende sanitarie e dei comuni italiani. Il via libera alla convenzione è arrivata con delibera del commissario straordinario dell’Asp Giuseppe Giuliano. Nel documento viene spiegato che da parte del management di via Dante Alighieri «è stato riscontrato l’oggettivo e specifico interesse per l’Azienda sanitaria provinciale ad aderire all’associazione, nonché la rispondenza di tale adesione ai fini istituzionali dell’Azienda stessa». È stata, altresì, valutata l’utilità di una adesione per poter utilizzare i servizi messi a disposizione delle Aziende sanitarie associate e perché detta adesione «permette all’Azienda sanitaria di avere accesso ad informazioni di categoria, della formazione, e assistenza giuridica e specialistica». In virtù della convenzione, l’Azienda sanitaria vibonese si impegna naturalmente a pagare il contributo associativo annuo che è variabile, in relazione al bilancio consuntivo annuale.

