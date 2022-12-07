L’Azienda sanitaria provinciale pronta a erogare in favore degli utenti la somma dovuta in base alla valutazione delle istanze presentate

L’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia pronta a erogare in favore degli utenti, la somma complessiva di 669,39 euro quale rimborso ticket per prestazioni specialistiche non effettuate o pagamenti non dovuti per varie motivazioni. La spesa complessiva che è venuta fuori è il risultato di un preciso prospetto che vede tredici utenti aventi diritto a essere rimborsati e che, a suo tempo, hanno fatto richiesta di rimborso. Il via libera è arrivato con determina dirigenziale. Nella stessa viene precisato dall’Asp che «diversi cittadini-utenti di questa Azienda sanitaria hanno inoltrato istanze alla direzione generale dell’Azienda tendenti ad ottenere il rimborso del ticket per prestazioni specialistiche non effettuate o pagamenti non dovuti per varie motivazioni. Accertato che le relative istanze sono state valutate – si legge nella determina dirigenziale – e considerate rimborsabili in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento Centro unico per le prenotazioni aziendale, queste sono state trasmesse agli uffici competenti per la predisposizione delle delibere di rimborso e che, espletate le opportune verifiche, si può procedere al rimborso delle istanze, per un importo complessivo di 669,39 euro».

LEGGI ANCHE: Asp di Vibo, bando per due posti nella direzione generale: ecco a chi è rivolto

Ambulatori del Vibonese, l’Asp assegna l’incarico a nuovi specialisti: ecco chi sono