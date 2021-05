Volontariato, l’Asp avvia la formazione di un elenco delle associazioni del Vibonese

Al via la creazione di un elenco delle associazioni di volontariato e di tutela attive nel Vibonese. È quanto deciso dall’Asp di Vibo Valentia con una delibera (la numero 866 del 24 maggio). Obiettivo dell’iniziativa – riferisce l’Azienda sanitaria provinciale – è quello di favorire la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Pertanto, gli enti che intendono avviare rapporti di collaborazione con l’Asp di Vibo Valentia, dovranno inviare la relativa richiesta compilando il modulo di domanda che potrà essere scaricato dal sito web alla sezione avvisi e concorsi.

«Un concreto passo in avanti per proseguire nella costruzione di un modello che veda l’ammalato al centro del sistema» ha dichiarato il commissario straordinario dell’Asp Maria Bernardi. «Questa Azienda sanitaria non può e non intende prescindere, nella conduzione di alcuni importanti servizi sanitari, dal fondamentale ruolo che svolgono le associazioni di volontariato presenti sul territorio.

È nostro intendimento creare una maggiore sinergia tra il servizio pubblico e il mondo del volontariato, regolamentando i rapporti con chi volontariamente e gratuitamente dedica parte del proprio tempo ai bisogni dei soggetti più deboli» ha concluso il commissario.