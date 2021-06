Festa della Repubblica, ecco il programma delle celebrazioni a Vibo Valentia

In occasione del 75° anniversario della proclamazione della Repubblica, mercoledì 2 giugnola Prefettura di Vibo Valentia, per celebrare la ricorrenza, ha organizzato una serie di manifestazioni che avranno luogo prima a Vibo centro e subito dopo a Vibo Marina. Le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto della normativa in vigore per il contenimento della pandemia da Covid-19. Il programma avrà inizio alle ore 9.00 con la deposizione di una corona d’alloro, da parte del Prefetto, presso il monumento ai caduti sito sul corso Umberto I di Vibo.

Alle ore 10.30 si svolgerà il programma organizzato nel piazzale della Capitaneria di porto di Vibo Marina, che si articolerà in diverse fasi: [Continua in basso]

Cerimonia dell’alzabandiera accompagnata dalla diffusione di marce militari

che sarà calato da un mezzo speciale dei Vigili del Fuoco (autoscala lunga circa 30 metri) a cura di personale specializzato in tecniche speleo-alpino-fluviali Corona ai Caduti del Mare

Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica

Lettura della preghiera per la Patria

Consegna di medaglia d’onore ad un ex deportato nei lager nazisti

concessione delle onorificenze al Merito della Repubblica

Alla cerimonia, alla quale parteciperanno reparti delle varie Armi, dei corpi di Polizia e della Protezione Civile, presenzieranno le Autorità civili e militari della provincia vibonese.