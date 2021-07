Messa in sicurezza della chiesetta di Piedigrotta a Pizzo, tutto pronto per i lavori

Rimodulato ed approvato dal Comune di Pizzo il quadro tecnico ed economico dell’intervento per i lavori di messa in sicurezza della chiesetta di Piedigrotta. Un intervento che comporta lavori complessivi per 250mila euro aggiudicati in via definitiva all’impresa Panzera con sede a Motta San Giovanni, nel reggino, in avvalimento con la ditta Massellis con sede a Sannicandro, in provincia di Bari. Il finanziamento di 250mila euro è stato concesso al Comune di Pizzo dalla Regione Calabria a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatesi nelle giornate del 13, 14, 22 e 23 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica. A Pizzo, in particolare, le mareggiate hanno provocato danni su tutto il territorio comunale, con danneggiamento delle infrastrutture pubbliche ed anche della chiesetta di Piedigrotta.