Armani con il suo mega-yacht nelle acque di Capo Vaticano

Arriva anche Giorgio Armani sulle coste vibonesi. Precisamente nelle acque di Capo Vaticano dove è in sosta uno degli yacht più lussuosi ed eleganti al mondo, il M/y Main costruito nei cantieri viareggini di Codecasa, firma molto apprezzata dai vip italiani. Lo yacth è un 65 metri dipinto in verde militare. Gli interni sono stati curati personalmente da Armani nel suo stile essenziale ed elegantissimo e viene utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda. [Continua in basso]

Gli interni

Varato nel 2008, questo enorme panfilo che ha preso il posto di Mariù, il precedente yacht di Giorgio Armani, supera il predecessore sia in grandezza che in lussuosità: 65 metri di lunghezza, contro i 51 di Mariù. Main è un capolavoro architettonico ed ingegneristico creato dal cantiere navale di Viareggio con il contributo essenziale dello stilista che ha saputo, nonostante la sfarzosità di questa sua villa galleggiante, trasformare gli interni in pura essenzialità. Non è la prima volta che Armani arriva a Capo Vaticano. Anni fa alle sei del mattino lasciò il suo yatch per arrivare con il gommone e fare colazione nella piazzetta di Santa Maria di Ricadi fra la sorpresa dei pochissimi bagnanti svegli a quell’ora.

Gli interni







LEGGI ANCHE: Ricadi, Casa Berto ed il Vela Club Tropea insieme per la veleggiata che omaggia lo scrittore