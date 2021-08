Premio città di Arena, riconoscimenti agli eroi di tutti i giorni -Video

Il borgo medievale Vibonese riconosce il ruolo strategico del Network LaCNews24 per la crescita della Calabria e sottolinea l’impegno per la legalità messo in campo con la trasmissione Rinascita Scott

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

L’affascinante scenario di Piazza Generale Pagano, centralissima agorà cittadina e incantevole “terrazza” dal panorama mozzafiato che spazia dal Golfo di Sant’Eufemia alle Isole Eolie è stata teatro della prima edizione del Premio Città di Arena, kermesse organizzata dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di esaltare le personalità calabresi che si sono distinte non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà. «In un contesto in cui sembra facciano notizie solo storie di crimini, di inefficienze, di malasanità, abbiamo reputato doveroso esaltare le cose belle e buone che esistono intorno a noi, diffondendo e onorando la cultura della solidarietà, i valori di umanità e le gesta di chi si è distinto e si distingue per generosità, abnegazione e impegno civile», ha spiegato il sindaco Antonino Schinella. Il premio è stato suddiviso in tre sezioni: impegno civile, volontariato e solidarietà.



Carmen Russo madrina della serata

Alla showgirl Carmen Russo la consegna delle “chiavi della città”



Ospiti di eccezione, due artisti di assoluto livello nazionale, autentiche celebrità della tv nazional popolare molto amate dal pubblico, coppia inossidabile e tra le più longeve nello scenario televisivo italiano: Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Alla showgirl sono state consegnate le “chiavi della città”

L’elenco dei premiati

Per la Sezione impegno civile, un riconoscimento a Maria Bernardi, Commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, la prima in Calabria per percentuale di vaccinati in rapporto alla popolazione residente, e a coloro i quali l’hanno coadiuvata in questi difficili mesi di pandemia: i vertici del Dipartimento provinciale Prevenzione, Antonio Demonte e Antonino Restuccia e i responsabili provinciali delle vaccinazioni, Antonio Cirillo e Gregorio Polistina. Sempre nell’ambito della Sezione impegno civile, premio anche Giuseppe Crisafulli, brigadiere in pensione che in 36anni di servizio prestato ad Arena ha incarnando le virtù e valori etici e sociali dell’Arma, riscuotendo sempre grande fiducia e apprezzamento dalla popolazione.

Premio a LaCNews24



Premio al direttore di LaCNews24 Pino Aprile, riconoscimento ritirato dalla giornalista Cristina Iannuzzi, e al giornalista Pietro Comito, cui va il grande merito di “aver tirato fuori dal silenzio mediatico Rinascita Scott, uno dei più grandi processi della storia di lotta al crimine organizzato, e per l’encomiabile lavoro a favore della verità e a difesa del diritto all’informazione”. Per la Sezione Volontariato, sono state premiate alcune personalità che in un particolarissimo momento legato all’emergenza Covid-19, si sono contraddistinti per generosità, umanità e solidarietà prestato la propria encomiabile assistenza volontaria a favore della comunità arenese: il medico di medicina generale Vincenzo Grenci, la biologa Raffaela Lopresti, l’infermiere Francesco Calabrese, i volontari di Protezione Civile Promo Arena, l’Oss Salvatore Michele Stramandinoli e il dottore Vincenzo Greco. Infine, per la Sezione Solidarietà, il riconoscimento è stato assegnato a chi ha saputo dimostrare sensibilità e attenzione verso i problemi della comunità: all’imprenditore Alessandro Pagano e ai titolari della Fabet Uomo, per la distribuzione gratuita di dispositivi di protezione individuali, e all’imprenditore Pippo Caffo e alla “sua” Vibonese, società di calcio di cui è presidente, per la lodevole iniziativa “Alimentiamo la solidarietà” con cui sono riusciti a veicolare i valori educativi, formativi e solidali dello sport in un particolarissimo momento legato all’emergenza sanitaria. Premio ritirato dal manager della Vibonese calcio, Daniele Cipollina.