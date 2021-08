Diocesi di Mileto, oggi l’annuncio del nuovo vescovo

Monsignor Oliva ha invitato i fedeli in cattedrale. Il nome che circola con insistenza è quello di don Attilio Nostro, originario di Palmi e parroco a Roma

Sta per arrivare l’annuncio sul successore di monsignor Luigi Renzo, dimessosi nel luglio scorso dalla carica di vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, ufficialmente per motivi di salute. Il nome del nuovo presule della più antica diocesi di rito latino del meridione d’Italia si saprà ufficialmente nelle prossime ore, per la precisione intorno alle 11.30 di oggi.

Don Attilio Nostro

Al riguardo, l’attuale amministratore apostolico, monsignor Francesco Oliva, invita la comunità diocesana, fedeli, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, autorità civili e militari e organi di stampa a incontrarsi per un momento di lode e di ringraziamento presso la basilica cattedrale di Mileto. Il nome che circola con più insistenza è quello di don Attilio Nostro, 55 anni originario di Palmi ma attualmente parroco a Roma. Per averne l’ufficialità, ai fedeli della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea non resta altro che attendere ancora qualche ora.