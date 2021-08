Marinate o Mairinate? Storia di un nome che ha spaesato la comunità di Vibo Marina

L’ironia è l’occhio sicuro che sa cogliere lo storto, l’assurdo, il vano dell’esistenza, diceva il filosofo Kierkegaard. Ed è proprio utilizzando l’arma dell’ironia che lo storico Antonio Montesanti ritorna sulla “vexata quaestio” del nome o, meglio, dei molti nomi che nel tempo sono stati usati per identificate l’odierna Vibo Marina. E lo fa ricorrendo ad un artificio semantico, ovvero trasformando il termine “Marinate” in “Mairinate”. Una parola composta da un participio passato carico di significati metaforici. [Continua in basso]

«Questa- scrive lo storico e artista Montesanti sulla sua pagina Facebook- è la Rada Santa Venere, che diede il nome al Porto che lo Stato costruì a metà Ottocento, fornendolo di uno scalo merci ferroviario unico in Calabria. Porto Santa Venere era il suo nome ed a sua corona nacque il borgo portuale, che del Porto prese stabilmente il nome, borgo di Santa Venere, riassunto nel termine “du Portu” per indicare i suoi abitanti o la loro provenienza. Nella metà degli anni Trenta, per consuetudine verbale, la cittadina mutò il nome in Vibo Marina, per sancirne una parvenza di legame amministrativo con il comune collinare di Vibo Valentia. Quel cambio di nome ebbe come conseguenza il cambio di nome anche del Porto, che comincia da lì ad oggi a chiamarsi porto di Vibo Valentia Marina. Preoccupa questa prassi di cambiare il nome ad un paese per consuetudine, per brevità di pronuncia o di scrittura, preoccupa ancora più constatando che, dall’inizio del 2000, l’area viene indicata con un altro nuovo nome: Marinate. Questa sintesi toponomastica ha però “spaesato” la comunità locale, slegandola dal destino dei suoi beni identitari, oggi in preda all’abbandono ed al degrado. Per contrastare tale svilente destino, ho deciso di cominciare a storpiare questo brutto nomignolo usato dai più: Marinate (con tale nome c’è persino la squadra di calcio) in Mairinate. Mairinate, sì, che, come carica simbolica, non è da meno, canzonando quanti ne promettono lo sviluppo, in realtà contrastandolo».

Una resistenza ironica dunque, per contrastare, in una solitaria trincea verbale, l’abisso del non senso a cui si è condannati. Benvenuti, dunque, alle Mai Rinate.