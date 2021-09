Diocesi Mileto, insediamento nuovo vescovo: ecco il programma della giornata

Il nuovo vescovo della Diocesi di Mileto Attilio Nostro

Sarà una giornata intensa, quella del 2 ottobre a Mileto. In quella data, alle 17, nella basilica cattedrale della città sede della diocesi è previsto l’insediamento del nuovo vescovo, monsignor Attilio Nostro. Le “danze”, tuttavia, prenderanno il via molto prima, nello specifico alle 11 con l’accoglienza del presule da parte delle autorità civili e militari del territorio, all’interno del salone del seminario vescovile. Tra gli interventi, quelli del prefetto di Vibo Valentia Roberta Lulli e del sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano. A partire dalle 16.30, dalla casa episcopale i canonici del Capitolo della cattedrale accompagneranno in corteo il nuovo vescovo nella chiesa madre della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Alle 17, quindi, come detto la cerimonia di insediamento di monsignor Nostro nella “sua” diocesi, con tanto di: accoglienza da parte delle Dignità capitolari e bacio del Crocifisso, visita al SS. Sacramento, saluto da parte dell’Amministratore apostolico monsignor Francesco Oliva, lettura della Bolla pontificia da parte del cancelliere don Lucio Bellantoni, saluto del vicario generale delegato monsignor Filippo Ramondino, atto di obbedienza e concelebrazione eucaristica.

La sacra funzione sarà trasmessa in diretta televisiva su LaC TV canale 19 del digitale terrestre. Un maxischermo sarà posto all’esterno della basilica cattedrale per i fedeli che prenderanno posto su via Duomo. Monsignor Nostro sarà ordinato vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea sabato prossimo 25 settembre, alle 17, nella basilica San Giovanni in Laterano di Roma. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal cardinale vicario Angelo De Donatis. Accanto al vicario di Papa Francesco ci saranno monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, e monsignor Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino Marche e vescovo di Fabriano-Matelica. Prevista la partecipazione di una folta rappresentanza di clero, fedeli e autorità civili della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. La liturgia della sacra funzione, trasmessa in diretta televisiva su Telepace, sarà animata dal coro della diocesi di Roma.