Cosenza, la cerimonia di consegna del premio Pol 2021 apre il Meeting nazionale di Polizia locale

L'evento ospitato al Teatro Rendano è organizzato da La B Consulenze in sinergia con Lab&patners con la partecipazione dell'Anvu. Riconoscimento per il network LaC

La cerimonia di consegna del premio Pol 2021, ha aperto al Teatro Rendano di Cosenza, l’ottava edizione del Meeting nazionale di Polizia locale, l’evento organizzato da La B Consulenze in sinergia con Lab&patners, articolato in due giornate, quella odierna e quella di domani 29 ottobre, scandite da sessioni formative e di aggiornamento, svolte con la partecipazione di Anvu, l’Associazione Nazionale dei corpi di polizia locale. [Continua in basso]

Ecco i premiati

Trenta i relatori e quasi un migliaio gli iscritti alla kermesse, punto di riferimento irrinunciabile anche per le aziende del settore. Ispirato all’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci, il premio Pol 2021 è stato conferito a personalità scelte da un comitato scientifico appositamente costituito, che si sono distinte particolarmente nei propri rispettivi ambiti di operatività nel 2021. Anche il network LaC ha ricevuto il riconoscimento, ritirato dall’editore Domenico Maduli. Sul palco per ricevere il premio anche il Capitano Ultimo Sergio De Caprio, il professor Gianluigi Greco dell’Università della Calabria, il dottor Sisto Milito componente della task force dell’Asp per il contrasto alla pandemia e coordinatore delle USCA, il dottor Fortunato Varone, dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Calabria, il maggiore Domenico Martino, comandante della polizia locale di Rosarno e Gioia Tauro.

Riconoscimento alla memoria

Assegnato poi un premio alla memoria in ricordo di Alfredo Fragomeli, comandante della polizia locale di Roccella Jonica, recentemente scomparso in un incidente stradale. Un secondo riconoscimento alla memoria è stato conferito all’agente Massimo Boscolo, in servizio a Padova, anche lui deceduto per le conseguenze di un incidente nell’assolvimento delle sue funzioni. [Continua in basso]

Gli incontri di approfondimento

Di notevole interesse poi, la tavola rotonda di apertura, moderata dal direttore di PolMagazine Francesco Delvino, sul tema We have a dream – Un modello organizzativo e gestionale per la Polizia Locale. Nel pomeriggio, poi, l’attenzione si è spostata sulle materie di polizia amministrativa e commerciale e sulle novità del sistema sanzionatorio amministrativo. Nella Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, inoltre, si è tenuto il workshop tecnico Vision Tech, con la partecipazione di alcuni dei massimi esperti del settore. Due le sessioni: Intelligenza Artificiale nei dispositivi di misura della velocità e Tarature e verifiche di funzionalità dei dispositivi di misura della velocità.