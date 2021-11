Vibo, cinghiali a spasso per il popoloso quartiere Affaccio: il video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Sempre più vicini ai centri abitati, non solo nelle zone montane ma anche in collina. I cinghiali proseguono indisturbati le loro scorribande e le segnalazioni si moltiplicano. L’ultima arriva direttamente da Vibo Valentia, zona Affaccio, alle spalle del comando dei vigili del fuoco. Due famiglie di cinghiali attraversano la strada per poi sparire nella vegetazione. A filmare la passeggiata notturna, una giovane automobilista.

Un pericolo per i passanti, un danno per gli agricoltori. La forte presenza degli ungulati nel territorio vibonese preoccupa. A settembre, si ricorderà, gli agricoltori di Maierato protestarono davanti alla Prefettura di Vibo Valentia. Aziende in ginocchio a causa dei cinghiali che invadono le campagne e destavano orti e colture. A ciò si aggiungono rischi per la pubblica incolumità.

Ad agosto, un centauro di Francavilla Angitola, si scontrò con un cinghiale sbucato dal nulla lungo la provinciale 47. Non fu l’unico incidente. I sindaci del Vibonese in più occasione manifestarono l’esigenza di interventi atti a ridurre la popolazione degli ungulati. Ma il fenomeno, ad oggi, non sembra essere superato.