Torna il contest Road to green, nel 2021 venne premiata Marcella Stilo designer di Nicotera

Come ogni anno, nel 2022 torna Road to green, il contest promosso dall’Associazione Road to green 2020 e rivolto a creativi e innovatori sostenibili, che vogliano presentare le loro idee inedite, per costruire insieme un futuro più sostenibile.

Nell’edizione 2021 è stata premiata anche la creatività sostenibile di Marcella Stilo, designer di Nicotera, in provincia di Vibo Valentia, creatrice del brand Cartalana. Carta-gioielli interamente fatti a mano e made in Calabria, utilizzando carta da recupero e carta pregiata, dal design essenziale e geometrico, e rifiniti con pietre naturali. Accessori di tendenza che non hanno alcun impatto sull’ambiente.

L’iniziativa tornerà anche il prossimo anno e sono già aperte le iscrizioni. Per partecipare non servono titoli di studio specifici o esperienza nel settore, non ci sono vincoli di età, né di nazionalità. Pasta avere un’idea green. Le categorie previste dal contest sono diverse, consentendo ad ognuno di presentare la propria idea: food; culture & nature; health; fashion & beauty; city, mobility & technology. Ognuno può partecipare con la propria arte, senza alcun vincolo, utilizzando pitture, sculture, installazioni, video, abiti (bozzetti o realizzati), plastici ecosostenibili, disegni, fotografie, progetti di eventi e altro.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 18:00 di venerdì 6 maggio 2022. Per maggiori informazioni sul contest e sulle modalità di partecipazione basta visitare il sito La città del futuro.