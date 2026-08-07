Un legame indissolubile che dura da quasi due secoli, sospeso tra devozione religiosa, identità e rito collettivo. La frazione di Porto Salvo si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell'anno: i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Un’edizione che si preannuncia memorabile, segnata da una ricorrenza storica di straordinario valore per l'intera comunità: il 180° anniversario dall'arrivo della Statua della Vergine (1846-2026), evento che diede ufficialmente origine alla storia spirituale e sociale del borgo.

Il programma dei festeggiamenti: tra mare e devozione

I momenti clou delle celebrazioni prenderanno il via domenica 9 agosto nella suggestiva cornice della spiaggia di Trainiti. Alle ore 18:30 la comunità si radunerà sull'arenile per l'accoglienza dell'effige di Maria. A seguire si terrà l'imbarco e la tradizionale processione sul mare, uno dei momenti più toccanti e identitari della festa, con l'immagine della Vergine che solcherà le acque a protezione dei marinai e della frazione. Al rientro a terra, alle ore 19:30, verrà celebrata la Messa Solenne.

La Festa dell'Emigrante: tradizione e ritmi contemporanei

I festeggiamenti proseguiranno il giorno successivo, lunedì 10 agosto, con la storica Festa dell'Emigrante, un'occasione speciale per riabbracciare chi ha dovuto lasciare la propria terra ma vi fa ritorno ogni anno per ritrovare le proprie radici. La serata proporrà un originale connubio tra sonorità tradizionali e intrattenimento moderno con lo show "Tarantella Disco Folk", guidato in console da Dj Karma. L'evento è una produzione firmata "Made in Calabria" e realizzata in collaborazione con "Elca Sound".