Cessaniti, il Comune mette a disposizione di associazioni e parrocchie due ex scuole

Saranno concessi in comodato d’uso gratuito i locali della ex scuola dell’infanzia di San Marco e quelli della ex scuola media di Pannaconi. Entrambe le strutture sono di proprietà del Comune di Cessaniti. Nei giorni scorsi, infatti, l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Mazzeo ha pubblicato un avviso per comunicare la messa a disposizione dei due impianti, perfettamente funzionanti, siti nelle due frazioni.

I locali messi a disposizione dal Comune

Sull’argomento è intervenuto il primo cittadino Mazzeo che ha spiegato: «Si tratta di due scuole ormai in disuso per carenza di alunni. Tenerle chiuse è un peccato. Vogliamo evitare situazioni di usura per mancato utilizzo e soprattutto che questi immobili entrino nelle mire dei vandali. Al contrario, la comunità deve poter usufruire di questi spazi, rinnovati e sicuri». Da qui l’idea di concedere le due strutture in comodato d’uso gratuito ad associazioni del territorio oppure alle parrocchie: «La concessione verrà accordata previa presentazione di progetti sociali, culturali indirizzati ai giovani, agli anziani, alle persone più fragili», ha poi precisato il sindaco.

Le ex scuole di Pannaconi e San Marco

Entrambe ex scuole, si presentano in ottimo stato: «Non c’è necessità di nessun intervento di ristrutturazione. Chi otterrà la concessione potrà subito dare avvio alle proprie attività. Per Pannaconi – continua Mazzeo – tra gli ultimi interventi era stato garantito anche un sistema fotovoltaico e nuovo impianto di riscaldamento». È chiaro che la struttura rimarrà di proprietà del Comune che potrà chiederne l’utilizzo in caso di necessità di vaccinazione, durante le votazioni, per esigenze di calamità naturali: «Per il resto il comodato d’uso è gratuito e l’ente non chiede nulla. Ovviamente – sottolinea il sindaco – la manutenzione ordinaria spetta al gestore». Simili progetti sono stati portati avanti con successo per esempio a Favelloni, dove è la parrocchia a gestire i locali dell’ex scuola.

Come aderire all’avviso

Per presentare i progetti, enti, parrocchie o associazioni interessate avranno tempo fino al 28 febbraio. Le iniziative che si intendano promuovere potranno essere inoltrate o via pec all’ufficio protocollo del Comune oppure presentate presso gli uffici comunali.