Filadelfia accoglie gli ucraini in fuga dalla guerra: il Comune cerca case

Non solo raccolta di medicinali, vestiario e generi alimentari. Filadelfia si attiva per dare un ulteriore e più concreto aiuto al popolo ucraino, vessato da ormai quasi due settimane dalla guerra. Il Comune ha infatti deciso di aderire al sistema di accoglienza straordinario attivato dalla Regione, che ha messo a disposizione 4 milioni di euro in tutto per i comuni calabresi che destineranno abitazioni a cittadini dell’Ucraina in fuga dal conflitto. Risorse che serviranno, in particolare, a rifunzionalizzazione le stesse abitazioni. Il Comune di Filadelfia ha quindi pubblicato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, cittadini e/o operatori economici, interessati alla concessione di appartamenti o abitazioni da destinare appunto all’accoglienza. [Continua in basso]

«Coloro che hanno la disponibilità di posti o immobili, idonei all’accoglimento e alla ospitalità di persone, prevalentemente donne e bambini, e che intendono metterli a disposizione sono invitati a segnalarlo a questo Comune, alla mail protocollo.filadelfia@asmepec.it oppure chiamando il numero 0968/724122», si legge nell’avviso del Comune che fornisce anche i requisiti che devono avere gli alloggi. In particolare, gli immobili da proporre devono essere liberi da persone e cose, quindi pienamente ed immediatamente fruibili; essere dotati di impianti idraulici, igienico-sanitari, elettrici e di adduzione gas conformi alle vigenti prescrizioni legislative; essere dotati di impianto di riscaldamento autonomo; essere composti da almeno due camere (cucina e camera da letto) e bagno con doccia; essere arredati o parzialmente arredati (requisito preferenziale).

Le proposte dovranno essere corredate ed integrate dalla seguente documentazione: visure catastali; planimetria dell’alloggio e delle relative pertinenze in scala adeguata; elenco di tutti gli arredi, i mobili e gli elettrodomestici che compongono la dotazione dell’appartamento (se presenti); fotocopia del documento d’identità del proprietario dell’immobile; fotocopia del codice fiscale. L’amministrazione comunale, a seguito dell’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, si riserva la facoltà di invitare i soggetti interessati a fornire ulteriori informazioni sugli alloggi disponibili.