Si è svolta stamane al Parco Urbano di Vibo Valentia, a Moderata Durant – proprio di fronte al monumento realizzato in memoria del Brigadiere Gaetano Miscia – la commemorazione per ricordare il sacrificio di tutti i militari caduti nell’adempimento del dovere. [Continua in basso]

Presenti alla cerimonia anche la moglie del Brigadiere, Angelina Mastronardi e la figlia Grazia, oltre al sacerdote Pasquale Sposaro che ha benedetto il monumento inaugurato due anni fa e che riproduce una “X” realizzata con le eliche di un elicottero. Un momento intriso di emozione, che ha preceduto la deposizione della corona d’alloro adagiata per ricordare l’estremo sacrificio di tutti i caduti nell’adempimento del dovere. Una commemorazione, quella odierna, che si è svolta nel segno del coraggio di Gaetano Miscia, affinché vi si trovino l’esempio e l’incoraggiamento per le nuove generazioni; tuttavia vi si guardi non da eroe ma da punto di riferimento “per avvicinarsi a persone che per la loro coerenza e il loro coraggio sono morti”, come recentemente ribadito dal procuratore Nicola Gratteri nel ricordare le vittime della lotta alle mafie.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco del Comune di Vibo Valentia, Domenico Primerano, il tenente colonnello Alessandro Corda in rappresentanza del comando provinciale Carabinieri di Vibo Valentia, l’Associazione nazionale carabinieri del capoluogo, i comandanti dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri Vibo Valentia, dello Squadrone Eliportato Cacciatori e della 1ª compagnia del 14° Battaglione Carabinieri Calabria.