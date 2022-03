Va in pensione il segretario comunale di Arena, Dasà, Dinami e Soriano Calabro

A partire da domani cessa la carriera lavorativa di Francesco Maruccia, stimato lavoratore che ha prestato servizio in diversi Comuni del Vibonese e non solo

Dopo una lunga carriera lavorativa, da domani 1° aprile va in pensione il noto segretario comunale Francesco Maruccia. In tasca, anni di lavoro e l’apprezzamento fra i colleghi per la competenza giuridica e le doti umane al servizio di diversi Comuni del Vibonese e non solo. Maruccia è stato negli ultimi anni il segretario comunale di Arena, Dasà, Dinami, Soriano Calabro e San Pietro di Caridà (in provincia di Reggio Calabria).