Al via a Briatico il campo interregionale di Azione cattolica per gli studenti

Al via da domani, venerdì 1 aprile, i CIPS (Campi Interregionali Per Studenti), iniziativa che l’Azione Cattolica Italiana rivolge agli studenti della scuola secondaria di II grado in tutta Italia. Nello specifico, sono organizzati e pensati dal Movimento Studenti di Azione Cattolica e dal Settore Giovani di Azione Cattolica come un’occasione per valorizzare la voce, le opinioni e le idee degli studenti e delle studentesse e contribuire alla costruzione di una scuola migliore.

“Ci sono anche io, la parola agli studenti” è lo slogan promosso a livello nazionale, che vedrà una ricaduta anche a livello territoriale, regionale, nella tre giorni organizzata a Briatico dove il Msac della diocesi di Mileto Nicotera Tropea farà da padrone di casa ai molti ragazzi provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia. [Continua in basso]

L’iniziativa che comprende tre diverse fasi – un percorso preparatorio, i campi interregionali, la verifica e rilancio – è iniziata durante il mese di marzo e ha previsto una serie di incontri a livello locale, nelle parrocchie, nelle diocesi e nelle scuole. Tali incontri sono stati dedicati alla raccolta delle opinioni degli studenti e a favorire un confronto territoriale su temi di interesse scolastico (edilizia scolastica, esame di maturità, PCTO etc.); in questa fase si è visto il coinvolgimento di oltre 1000 studenti negli incontri dal vivo e di molti altri utenti grazie all’interazione su una piattaforma web ideata per l’occasione e in continuo aggiornamento. La seconda fase, quella appunto che si svolgerà dal 1 al 3 aprile 2022 costituirà il momento centrale del percorso di confronto. In sei diverse città della penisola, in forma residenziale, si terranno tre giornate che prevedono momenti di formazione con ospiti ed esperti, workshop e laboratori in sinergia con gli istituti scolastici dei territori coinvolti. Tali iniziative vedranno coinvolte la stragrande maggioranza delle regioni italiane con un numero variabile tra i 100 e i 200 studenti ciascuno, per un totale di circa 1000 studenti provenienti da tutta Italia.

All’interno dei tre giorni di attività è previsto, per la mattinata di sabato 2 aprile un evento pubblico che permetterà agli studenti di dialogare con le istituzioni locali portando esigenze e necessità direttamente all’attenzione degli amministratori territoriali: a Vibo dialogheranno con gli studenti, presso l’auditorium del Valentianum a partire dalle ore 10, il sindaco della città capoluogo Maria Limardo, il consigliere regionale Michele Comito, il presidente del Consiglio comunale Nazzareno Putrino e l’assessore comunale Giovanni Russo. Alla presenza del vescovo della Diocesi, monsignor Attilio Nostro, i ragazzi delle scuole vibonesi avranno così occasione ulteriore di confronto per farsi promotori di istanze che saranno rilanciate all’Equipe Nazionale del Msac, un gruppo di lavoro costituito da circa 30 studenti (della scuola secondaria di II grado e universitari) provenienti da tutta Italia, che a sua volta si preoccuperà della sintesi delle riflessioni da portate all’attenzione del ministero dell’Istruzione durante le riunioni del FAST (Forum delle Associazioni Studentesche), del quale il Msac è uno dei membri principali.